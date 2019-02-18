Владимир Драчев - об участии в "Гонке легенд": "С винтовкой и на лыжах последний раз бежал в 2006 году"

Президент СБР Владимир Драчев сказал, что "Гонка легенд" станет для него первым биатлонным стартом после завершения спортивной карьеры в 2006 году. Состязание ветеранов пройдет во время чемпионата Европы в Минске.

- Конечно, я соскучился по стартам, вчера нам выдали совершенно новые винтовки, - цитирует ТАСС Драчева. - Пристреливали их сначала в тире, потом на стрельбище - пытаемся вспомнить, как было раньше. Чтобы с винтовкой и на лыжах бежал последний раз в 2006 году. Никого не хочу персонально обыграть, просто хочу нормально прокатиться, получить удовольствие и порадовать, если получится, болельщиков - никакие задачи на гонку не стоят.

Все отлично, думаю, что все будет в лучшем виде: хороший стадион, совершенно новый, подготовленный. Права, они говорят, что построили его года три назад, но для нас он новый, я тут первый раз. По качеству дистанции все хорошо, на стрельбище нормально, есть только вопрос с трибунами - очень много людей захотят присутствовать здесь, а трибуны тысячи на четыре максимум, поэтому будут смотреть с разных мест.

Перед сборной на чемпионат Европы стоят самые серьезные задачи, у нас команда вылетела сейчас из Мюнхена в Москву, через несколько часов приземлится и сразу в семь вечера вылетит в Минск. У нас практически основной состав будет бежать, Логинов вроде как планирует участие, но будет зависеть от самочувствия. Когда приедут, определимся по месту.