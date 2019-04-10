16:14 | Биатлон

Владимир Драчев: "Глазырина в расширенном составе сборной, но есть несколько вопросов"

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что к Екатерине Глазыриной есть несколько вопросов. 31-летняя спортсменка выиграла спринт на прошедшем чемпионате России в Тюмени и вошла в расширенный состав национальной команды на следующий сезон. 

- Глазырина пока проходит УМО, ничего не могу сказать, - приводит слова Драчева РИА Новости. - Это чемпионка России, пока она в расширенном составе, но у нас есть несколько вопросов. Будем обсуждать.

Напомним, Глазырина была отстранена на два года за нарушение антидопинговых правил. Срок ее дисквалификации истек 9 февраля.  

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https://rsport.ria.ru/20190410/1552552944.html

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