Владимир Драчев: «Что бы с нами ни делали, мы все равно будем сильными и выживем»

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объяснил, почему он опубликовал фразу про ответ России Всемирному антидопинговому агентству после успешного выступления биатлонистов на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Фразу «Это наш ответ ВАДА» Драчев опубликовал ранее на своей странице в Instagram.

— Кто бы что ни говорил, у нас всегда дают различные оценки. Есть 50 процентов тех, кто за, и 50 процентов тех, кто против, — цитирует Драчева ТАСС. — Что бы с нами ни делали, мы все равно будем сильными и выживем, Россия всегда была сильной державой, в любых условиях мы будем бороться и побеждать. Именно это я имел в виду, говоря «это наш ответ ВАДА».

Серебро в женской эстафете? Однозначно, этот успех — все вместе: это и «ответ ВАДА» и «знай наших». Движение «Знай наших!» было вовремя услышано там — наверху, на самом-самом верху. И вот наши биатлонистки теперь стоят на пьедестале, мало того, что теперь о них знает вся страна, люди узнали и о движении в поддержку российских спортсменов «Знай наших!». Тут двойной смысл, уверен, что наши спортсмены и дальше будут выступать удачно.