18:04 | Биатлон

Владимир Драчев: "Белорусы и дальше будут ездить на российские соревнования с целью подбора кадров"

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что будет помогать сборной Белоруссии в подборе кадров. Он также добавил, что между СБР и Белорусской федерацией биатлона (БФБ) существуют соответствующие договоренности. 

- Думаю, белорусы и дальше будут ездить на российские соревнования с целью подбора кадров, - приводит слова Драчева "Прессбол". - Между СБР и БФБ есть дружеские отношения, договоренность о помощи в таких ситуациях. Буду ли я помогать сборной Белоруссии с кадрами, находясь на посту главы СБР? Конечно. Без сомнений. Возражать точно не будем. 

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https://www.pressball.by/news/biathlon/320218

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