Виталий Норицын: «Обидно видеть, каким нападкам Касперович подвергается за работу с Логиновым»

Российский тренер Виталий Норицын прокомментировал решение Александра Касперовича возглавить сборную Болгарии. Ранее личный тренер Александра Логинова заявил, что будет работать с болгарами до Олимпиады. Норицын станет его ассистентом.

— Было, конечно же, странно и даже обидно видеть, каким нападкам он подвергается, работая с Александром Логиновым, — цитирует RT Норицына. — Я знаю их отношения с Сашей, знаю, как активно Касперович участвовал в его подготовке, во всем ему помогал. Столь демонстративно отстранять от команды специалиста такого уровня, с моей точки зрения, просто неправильно. Не думаю, что могу давать здесь какие-то оценки или предполагать, что чувствовал сам Касперович в том же Антхольце, когда Логинов начал завоевывать медали, но мне кажется, у любого тренера на его месте была бы как минимум досада. Вполне допускаю, что это могло стать одним из факторов перехода.