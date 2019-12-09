Вита Семеренко: «Так хотелось догнать россиянку»

Украинская биатлонистка Вита Семеренко рассказала о своем выступлении в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

— На стойке подумала, что попала, а потом смотрю — нет, — цитирует Семеренко Biathlon.com.ua. — Только потянулась за дополнительным, смотрю — закрылся! Палки в руки и бегом с рубежа! Если сравнивать с первыми стартами, то чувствуется, что уже накапливается усталость и нет такой легкости. Но сегодня я уже чувствовала свои мышцы, могла ими управлять — не так, как первые метры гонки. Так хотелось догнать россиянку! Была цель до стойки обогнать американцев — это получилось, но, к сожалению, к россиянам приблизиться не вышло. Видела и французов — трасса впереди зигзагом — вроде вот-вот приближусь, а на самом деле, 15 секунд — это очень тяжело.

Сборная Украины заняла восьмое место, сборная России стал пятой. Победу одержала сборная Норвегии, в тройку лучших также вошли Швейцария и Швеция.