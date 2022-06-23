Майгуров: «Обидно, что в глаза говорят о поддержке, а потом этого не происходит»

Майгуров поделился мнением о том, что что ему не хватило одного голоса для переизбрания на пост главы СБР

Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как отреагировал на то, что ему не хватило одного голоса для переизбрания на пост главы СБР.

— У вас были переговоры с Алексеем Викторовичем Нуждовым после первого тура. О чем говорили?

— Говорили о ближайших двух месяцев работы. Будем ли мы опять зацеплены на агитации за себя или все-таки будет работать. Пришли ко мнению, что будет работать.

— Не уговаривали Алексея Викторовича?

— Он не тот человек, которого можно уговаривать.

— Обидно, когда не хватает одного голоса? Можно сравнить с двадцатым промахом?

— Я не задумывался об этом. Обидно больше, наверное, то, что в глаза говорят о поддержке, а потом этого не происходит. Вот это обидно

— Много было таких?

— Пару-тройку было

— Насколько это критично для российского биатлона, что до конца августа не будет ясности с руководством?

— Абсолютно не критично. Повторюсь, что у нас нет внутреннего раздрая.

В четверг прошел первый круг голосования на выборах главы СБР. По его итогу ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов. Майгурова поддержали 35 делегатов, а Нуждова — 18. Для победы Майгурову не хватило одного голоса.

Повторные выборы президента Союза биатлонистов России (СБР) пройдут на внеочередной конференции предположительно в конце августа.

(Полина Мельникова)