Майгуров: «Обидно, что в глаза говорят о поддержке, а потом этого не происходит»
Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как отреагировал на то, что ему не хватило одного голоса для переизбрания на пост главы СБР.
— У вас были переговоры с Алексеем Викторовичем Нуждовым после первого тура. О чем говорили?
— Говорили о ближайших двух месяцев работы. Будем ли мы опять зацеплены на агитации за себя или все-таки будет работать. Пришли ко мнению, что будет работать.
— Не уговаривали Алексея Викторовича?
— Он не тот человек, которого можно уговаривать.
— Обидно, когда не хватает одного голоса? Можно сравнить с двадцатым промахом?
— Я не задумывался об этом. Обидно больше, наверное, то, что в глаза говорят о поддержке, а потом этого не происходит. Вот это обидно
— Много было таких?
— Пару-тройку было
— Насколько это критично для российского биатлона, что до конца августа не будет ясности с руководством?
— Абсолютно не критично. Повторюсь, что у нас нет внутреннего раздрая.
В четверг прошел первый круг голосования на выборах главы СБР. По его итогу ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов. Майгурова поддержали 35 делегатов, а Нуждова — 18. Для победы Майгурову не хватило одного голоса.
Повторные выборы президента Союза биатлонистов России (СБР) пройдут на внеочередной конференции предположительно в конце августа.
(Полина Мельникова)