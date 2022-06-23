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Майгуров: «Обидно, что в глаза говорят о поддержке, а потом этого не происходит»

Майгуров поделился мнением о том, что что ему не хватило одного голоса для переизбрания на пост главы СБР
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Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как отреагировал на то, что ему не хватило одного голоса для переизбрания на пост главы СБР.

— У вас были переговоры с Алексеем Викторовичем Нуждовым после первого тура. О чем говорили?

— Говорили о ближайших двух месяцев работы. Будем ли мы опять зацеплены на агитации за себя или все-таки будет работать. Пришли ко мнению, что будет работать.

— Не уговаривали Алексея Викторовича?

— Он не тот человек, которого можно уговаривать.

— Обидно, когда не хватает одного голоса? Можно сравнить с двадцатым промахом?

— Я не задумывался об этом. Обидно больше, наверное, то, что в глаза говорят о поддержке, а потом этого не происходит. Вот это обидно

— Много было таких?

— Пару-тройку было

— Насколько это критично для российского биатлона, что до конца августа не будет ясности с руководством?

— Абсолютно не критично. Повторюсь, что у нас нет внутреннего раздрая.

В четверг прошел первый круг голосования на выборах главы СБР. По его итогу ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов. Майгурова поддержали 35 делегатов, а Нуждова — 18. Для победы Майгурову не хватило одного голоса.

Повторные выборы президента Союза биатлонистов России (СБР) пройдут на внеочередной конференции предположительно в конце августа.

(Полина Мельникова)

Биатлон
Виктор Майгуров
СБР
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