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Сегодня, 18:33

Дмитрий Васильев отреагировал на проведение повторных выборов президента СБР

Анна Горшкова
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал то, что повторные выборы президента СБР пройдут в конце августа.

«Процесс выборов всегда не простой. Но, дабы соблюсти законность устава СБР, второй тур не предусмотрен. То есть необходимо было с первого тура набрать две трети голосов, но, к сожалению, Виктору Майгурову не хватило одного голоса. Поэтому выборы по регламенту должны быть перенесены. Изменится ли расклад сил к концу августа, не знаю, это только Господь Бог может сказать», — приводит слова Васильева Metaratings.ru.

В четверг прошел первый круг голосования на выборах главы СБР. На пост президента организации претендуют нынешний руководитель Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.

По итогу голосования ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов. Майгурова поддержали 35 делегатов, а Нуждова — 18. Для победы Майгурову не хватило одного голоса.

Повторные выборы президента СБР пройдут на внеочередной конференции предположительно в конце августа.

Источник: https://metaratings.ru/news/dvukratnyy-olimpiyskiy-chempion-vasilev-otreagiroval-na-perenos-vyborov-prezidenta-sbr-1295940/
Биатлон
Виктор Майгуров
Дмитрий Васильев (биатлон)
СБР
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