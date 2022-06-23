Президент Союза биатлонистов России Майгуров прокомментировал выборы главы организации

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о своем участии в выборах главы СБР.

«Конференция прошла в целом конструктивно, — сказал Майгуров. Она была непростая, нестандартная. Но, слава богу, был конструктивный диалог, открытое голосование, что тоже очень важно. Поддержало большинство. Делегаты отметили программы того и другого кандидата. Обе программы нацелены не на свои какие-то личные амбиции, а на развитие нашего вида спорта. В наше сегодняшнее непростое время все сошлись на мнении, что нам нечего делить и надо вместе все делать. Наверное, этому стало наше совместное решение. Не уходить в какие-то вторые, третьи туры, а зафиксировать решение на данном моменте».

На пост президента организации, помимо Майгурова, претендует нынешний вице-президент СБР Алексей Нуждов.

В четверг прошел первый круг голосования на выборах главы СБР. По его итогу ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов. Майгурова поддержали 35 делегатов, а Нуждова — 18. Для победы Майгурову не хватило одного голоса.

Повторные выборы президента Союза биатлонистов России (СБР) пройдут на внеочередной конференции предположительно в конце августа.

(Полина Мельникова)