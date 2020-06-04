Вице-президент СБР: «Драчев ошибся с командой, они его молча кинули»

Вице-президент и член правления Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Тарасов поделился мнением о президенте организации Владимире Драчеве. Тарасов считает, что его главной ошибкой стал выбор команды.

— У него есть одна главная ошибка, — цитирует Тарасова РИА «Новости». — Это то, что он набрал именно эту команду себе. Владимир Петрович доверился им, он очень долго им доверял. Они, пользуясь этим, тихо и молча его кидали. Все проблемы с регионами сваливали на него, хотя на всех тренерских советах Драчев вырабатывал линию работы. Но почему-то все, что принималось на тренерских советах, потом перекраивалось правлением.

У меня было много конфликтов из-за этого. А мне отвечают: «Всем не угодишь, что решим, то и будет». Нет, ребята, так не пойдет, надо к регионам прислушиваться. Драчев доверяет правлению и приезжает к регионам, а ему говорят: «Владимир Петрович, вы же нам обещали одно, а вышло другое». И Драчев вроде бы хочет и федерациям помочь, и не может отказать правлению, которое он набрал. Он оказывается между двух огней.