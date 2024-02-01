Васильев заявил, что со стороны белорусов некорректно просить призовые за участие в Спартакиаде

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на возможное отсутствие призовых для белорусских спортсменов на Спартакиаде сильнейших.

«Дело в том, что Спартакиада — это внутреннее соревнование. Участие белорусских спортсменов — это исключительное право участвовать в наших внутренних соревнованиях. Поэтому мне странно, что спортсмены Беларуси могут ставить свое участие в зависимость от выплаты премиальных. Это, конечно, странно звучит, нелогично. Участвовать — это одно, а распределение призовых финансов для внутренних соревнований — другое дело. Другой момент: если белорусские спортсмены участвуют в Кубке России и, вполне естественно, в Кубке Содружества, где есть премиальные, — это нормальное явление, они могут зарабатывать. А Спартакиада — это другой формат. Тут вообще до последнего момента было непонятно, будут участвовать белорусы или нет? Договорились, что они будут участвовать, но теперь они еще и деньги хотят получать. Не совсем корректно с их стороны. Но в любом случае будут договариваться между собой два министерства спорта. Обижаем ли мы белорусов? Мы их не обижаем, наоборот, всячески вовлекаем в наши внутренние соревнования. Понятно, что если бы они соревновались только внутри Беларуси, то у них спорт бы деградировал в течение первого же года. А мы хотим и свой спорт сделать конкурентным внутри России, и их поддержать. Поэтому, мне кажется, в этом случае все хорошо. И, как я уже сказал, у них есть возможность зарабатывать и на Кубке России, и на Кубке Содружества. Но нельзя ставить участие в зависимость от премиальных — это не очень правильно», — приводит слова Васильева Metaratings.ru.

Спартакиада сильнейших-2024 пройдёт в Златоусте с 10 по 18 февраля 2024 года.