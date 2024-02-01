Российский биатлонист Шамаев заявил, что доктора в сборной Румынии не было и не будет

Российский биатлонист Дмитрий Шамаев, выступающий за сборную Румынии, рассказал о проблемах с обслуживающим персоналом в национальной команде.

«Есть ли у нас доктор и массажист? У нас вообще никого нет. Стараешься сам искать того же массажиста, договариваешься с кем-то, платишь деньги и идёшь на массаж, если хочешь каких-то результатов. После чемпионата Европы мы впервые увидели в команде массажиста. Сегодня будет первый массаж, и посмотрим, насколько он профессионален. Вообще то, что к нам кто-то приехал, уже большое достижение. Мы очень рады, что в команде сейчас появился свой массажист, а доктора у нас не было и, к сожалению, наверное, не будет никогда», — приводит слова Шамаева Metaratings.ru.

Шамаев является воспитанником удмуртской школы биатлона. Ранее спортсмен завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в гонке преследования в словацком Осрблье.