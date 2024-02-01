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1 февраля, 15:34

Васильев рассказал, почему Юрлову-Перхт допустили на Спартакиаду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга прокомментировал участие 38-летней питерской биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт в Спартакиаде.

«Екатерина Юрлова-Перхт примет участие в Спартакиаде? Да, конечно. Она проходила весь подготовительный период и готова во всеоружии. Думаю, что она составит серьезную конкуренцию многим ведущим спортсменам России, как минимум в эстафетных гонках. Она не выполнила условия отбора? Дело в том, что на некоторых стартах это невозможно было выполнить. Были морозы и у нее возможностей особых не было. Но в этом случае Союз биатлонистов России имеет право принять такое решение. У них есть, видимо, wild-card на определенных спортсменов. Вот такая своеобразная wild-card будет дана Юрловой. Wild-card подразумевает сверхквоты. Есть основной отбор, а также по усмотрению организаторов соревнований, либо Союза биатлонистов России могут допустить одного, двух или трех спортсменов. Я просто не знаю, какая у них wild-card, но Екатерина подпадает под эту квоту. Wild-card подразумевает сверхквоты. Есть основной отбор, а также по усмотрению организаторов соревнований, либо Союза биатлонистов России могут допустить одного, двух или трех спортсменов. Я просто не знаю, какая у них wild-card, но Екатерина попадает под эту квоту», — приводит слова Васильева «Спорт День за Днем».

Юрлова-Перхт завоевала две медали на чемпионатах мира: в 2015 году золото в индивидуальной гонке, а в 2019-м серебро в масс-старте.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/vasilev-rasskazal-pochemu-yurlovu-perkht-dopustili-na-spartakiadu-
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