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Васильев: «Если МОК будет игнорировать нашу значимость для мира, то рискует развалиться как система»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что российские спортсмены должны принимать участие во всех турнирах, куда они получают приглашения.

«Нам точно нужно принимать участие в Азиатских играх и африканских соревнованиях. Это важно для наших спортсменов, которые смогут показать всем, что это элита мирового спорта. К тому же, такие приглашения нашим спортсменам из разных частей мира повлияет на дальнейшее поведение МОК. Они увидят, как мир открыт и ждет российских спортсменов, поэтому они будут сомневаться в своих несправедливых решениях по отношению российского и белорусского спорта. Если они будут дальше игнорировать нашу значимость для мира, то МОК рискует развалиться как система. Появиться новая международная спортивная структура, в которой будет значимости больше, чем нынешний прозападный МОК. Мир больше, чем Европа, Америка, Канада и Австралия», — приводит Sport24 слова Васильева.

26 января Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих СВО к соревнованиям в нейтральном статусе.

 

Источник: https://sport24.ru/news/other/2023-02-01-vasilyev-yesli-mok-budet-i-dalshe-ignorirovat-znachimost-rossii-dlya-mira-to-riskuyet-razvalitsya-kak-sistema
МОК
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