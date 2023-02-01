Васильев: «Если МОК будет игнорировать нашу значимость для мира, то рискует развалиться как система»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что российские спортсмены должны принимать участие во всех турнирах, куда они получают приглашения.

«Нам точно нужно принимать участие в Азиатских играх и африканских соревнованиях. Это важно для наших спортсменов, которые смогут показать всем, что это элита мирового спорта. К тому же, такие приглашения нашим спортсменам из разных частей мира повлияет на дальнейшее поведение МОК. Они увидят, как мир открыт и ждет российских спортсменов, поэтому они будут сомневаться в своих несправедливых решениях по отношению российского и белорусского спорта. Если они будут дальше игнорировать нашу значимость для мира, то МОК рискует развалиться как система. Появиться новая международная спортивная структура, в которой будет значимости больше, чем нынешний прозападный МОК. Мир больше, чем Европа, Америка, Канада и Австралия», — приводит Sport24 слова Васильева.

26 января Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих СВО к соревнованиям в нейтральном статусе.