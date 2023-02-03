Кристина Резцова: «Я абсолютно не стремлюсь превзойти результаты мамы»

Двукратный призер Олимпиады-2022 Кристина Резцова призналась, что не стремится превзойти рекорды своей мамы, четырехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

«Я абсолютно не стремлюсь превзойти результаты мамы. Но считаю, что мне еще есть куда расти, к чему стремиться. Поэтому сто процентов хочу вернуться на международные старты. Я еще не все сама себе доказала.

Отсутствие практики — это, конечно, не очень хорошо. Но я думаю, что в любом случае сейчас немножко подрастет уровень и Кубка России, и Кубка Содружества. Даже если нас не допустят в следующем сезоне до Кубка мира, то внутри нынешних соревнований мы с каждым годом будем расти. И уже когда допустят до международных стартов, вернемся в них голодными до побед», — цитируют «Известия» Резцову.