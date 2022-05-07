В СБР рассказали, что зарплаты тренеров сборной не превышают 100 тысяч рублей

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Юрий Векшин рассказал о зарплатах тренеров в национальных командах.

«Сезон позволит сделать работу над ошибками в домашних условиях. Дай бог им трудолюбия и терпения. Тренерская работа — самая неблагодарная. И это не футбол, хоккей или теннис, в биатлоне люди работают больше ради идеи, они энтузиасты. Зарплаты не такие высокие, даже 100 тысяч рублей не будет, в комплексе дай бог 60-70 тысяч. Я сам десять лет тренером работал, знаю, что это такое», — цитирует Вешина ТАСС.

Вчера, 6 мая, правление СБР голосов утвердило состав тренерского штаба сборной на следующий сезон. Юрий Каминский и Сергей Башкиров продолжат работать в мужской сборной, женскую команду будут тренировать Михаил Шашилов и Артем Истомин, сменивший Евгения Куваева.