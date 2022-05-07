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Сегодня, 12:10

Резцова назвала своего кандидата на пост президента СБР

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о предстоящих выборах на пост главы СБР.

«Я не вижу ни в Майгурове, ни в Нуждове достойной кандидатуры. Виктор Викторович, как и Драчев, за два года не показал ничего. Нуждов — не биатлонист, у него только хорошая материальная база. Команда и спортсмены будут обеспечены. Я бы хотела видеть Владимира Якушева. К сожалению, эта кандидатура вряд ли осуществима. Но он очень компетентный человек, переживает за биатлон», — сказала Резцова «СЭ».

Майгуров возглавляет СБР с июня 2020 года. На этом посту он сменил Владимира Драчева. Выборы пройдут в июне 2022 года.

Сборная России по биатлону
Анфиса Резцова
Виктор Майгуров
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