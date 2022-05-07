Касперович стал тренером сборной Санкт-Петербурга по биатлону

Бывший главный тренер сборных России по биатлону Александр Касперович перешел на работу с командой Санкт-Петербурга.

«Александр Владимирович Касперович работает в Федерации Санкт-Петербурга по биатлону, он помогает формировать сборную Санкт-Петербурга. Активно включился в процесс, у него колоссальный опыт, он знает всех тренеров и спортсменов», — заявил президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев «МК».

В минувшем апреле у Касперовича истек контракт со сборной Болгарии, которую он возглавлял с лета 2020 года.