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Сегодня, 15:43

Касперович стал тренером сборной Санкт-Петербурга по биатлону

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборных России по биатлону Александр Касперович перешел на работу с командой Санкт-Петербурга.

«Александр Владимирович Касперович работает в Федерации Санкт-Петербурга по биатлону, он помогает формировать сборную Санкт-Петербурга. Активно включился в процесс, у него колоссальный опыт, он знает всех тренеров и спортсменов», — заявил президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев «МК».

В минувшем апреле у Касперовича истек контракт со сборной Болгарии, которую он возглавлял с лета 2020 года.

Источник: https://www.sportmk.ru/sports/2022/05/07/kasperovich-stal-trenerom-sbornoy-sanktpeterburga.html
Александр Касперович
Дмитрий Васильев (биатлон)
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