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Шашилов: «Все равно же выпустят, никуда не денутся. И придется за гимн, за флаг»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов ответил на вопрос, как бы выступали его спортсменки на Кубке мира.

— На Кубке мира так же хорошо выступили бы?

— Вчерашние результаты были бы около десятки, сегодняшние где-то так же. Дальше тяжело оценить, потому что там надо быть, там надо работать, там не надо бояться, там надо бежать.

— Кто лучшая биатлонистка за календарный 2023 год?

— У нас все классные биатлонисты и биатлонистки. Собраться просто надо всем и понять, что мы делаем. Все равно же выпустят, никуда не денутся. И придется за гимн, за флаг, — сказал Шашилов.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских и белорусских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.

Биатлонисты из России и Белоруссии отстранены от международных турниров с марта 2022 года.

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