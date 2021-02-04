В IBU объяснили резкое повышение зарплаты президента организации

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин в интервью NRK 4 февраля заявил, что его зарплаты составляет 120 тысяч евро в год.

По данным источника, еще недавно зарплата составляла 30 тысяч евро в год, и лишь в начале 2021-го года было принято решение ее увеличить.

Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон считает, что резкий рост зарплаты поможет избежать коррупции в спорте.

28 января Независимая комиссия Международного союза биатлонистов признала бывшего президента IBU Андерса Бессеберга и бывшего генерального секретаря IBU Николь Реш в защите интересов российских биатлонистов в допинговых скандалах.