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Новости   //    Биатлон

В IBU объяснили резкое повышение зарплаты президента организации

10:40
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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин в интервью NRK 4 февраля заявил, что его зарплаты составляет 120 тысяч евро в год.

По данным источника, еще недавно зарплата составляла 30 тысяч евро в год, и лишь в начале 2021-го года было принято решение ее увеличить.

Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон считает, что резкий рост зарплаты поможет избежать коррупции в спорте.

28 января Независимая комиссия Международного союза биатлонистов признала бывшего президента IBU Андерса Бессеберга и бывшего генерального секретаря IBU Николь Реш в защите интересов российских биатлонистов в допинговых скандалах.

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