Чемпион мира Биркеланн объявил о завершении карьеры
20:05
Норвежский биатлонист Ларс Биркеланн принял решение завершить карьеру.
«После утомительного прошлого сезона, после болезни я предпринял искреннюю попытку вернуться в сборную летом и осенью. К сожалению, мне это не удалось, и я понимаю, что эта эпоха в жизни подошла к концу», — написал Биркеланн в Instagram.
Последний раз 32-летний Биркеланн принимал участие в соревнованиях в марте прошлого года, став вторым в масс-старте на Кубке IBU.
Он является серебряным призером Олимпийских игр (2018) и чемпионом мира (2019) в мужской эстафете.
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