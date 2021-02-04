Чемпион мира Биркеланн объявил о завершении карьеры

Норвежский биатлонист Ларс Биркеланн принял решение завершить карьеру.

«После утомительного прошлого сезона, после болезни я предпринял искреннюю попытку вернуться в сборную летом и осенью. К сожалению, мне это не удалось, и я понимаю, что эта эпоха в жизни подошла к концу», — написал Биркеланн в Instagram.

Последний раз 32-летний Биркеланн принимал участие в соревнованиях в марте прошлого года, став вторым в масс-старте на Кубке IBU.

Он является серебряным призером Олимпийских игр (2018) и чемпионом мира (2019) в мужской эстафете.