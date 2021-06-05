Украинская биатлонистка Пидгрушная вышла замуж и сменила фамилию

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная вышла замуж, сообщила сама спортсменка в своем Instagram. Также она написала, что в следующем сезоне будет выступать под фамилией Билосюк.

«Чтобы достигать успеха, нужно учиться, развиваться, меняться. Иногда достаточно маленьких изменений, а иногда стоит решиться и на кардинальные изменения.

Я постоянно занимаюсь самосовершенствованием, да и в моей жизни пришла пора кардинальных перемен!

Поэтому после свадьбы я сменила фамилию. В сезоне-2021/22 в протоколах будет не Пидгрушная, а Билосюк. И сейчас мы работаем над тем, чтобы Билосюк была быстрее Пидгрушной».

Ранее украинка была в браке с политиком Алексеем Кайдой. В 2016 году они развелись. 34-летняя спортсменка — олимпийская чемпионка в эстафете, чемпионка мира в спринте, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, пятикратная чемпионка Европы.