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Украинская биатлонистка Пидгрушная вышла замуж и сменила фамилию

16:02
Елена Пидгрушная. Фото sports.te.ua.
Елена Пидгрушная. Фото sports.te.ua.
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Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная вышла замуж, сообщила сама спортсменка в своем Instagram. Также она написала, что в следующем сезоне будет выступать под фамилией Билосюк.

 

«Чтобы достигать успеха, нужно учиться, развиваться, меняться. Иногда достаточно маленьких изменений, а иногда стоит решиться и на кардинальные изменения.

Я постоянно занимаюсь самосовершенствованием, да и в моей жизни пришла пора кардинальных перемен!

Поэтому после свадьбы я сменила фамилию. В сезоне-2021/22 в протоколах будет не Пидгрушная, а Билосюк. И сейчас мы работаем над тем, чтобы Билосюк была быстрее Пидгрушной».

Ранее украинка была в браке с политиком Алексеем Кайдой. В 2016 году они развелись. 34-летняя спортсменка — олимпийская чемпионка в эстафете, чемпионка мира в спринте, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, пятикратная чемпионка Европы.

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