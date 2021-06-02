Майгуров заявил, что должность главного тренера сборной России по биатлону вакантна
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что должность главного тренера сборной России по биатлону остается свободной. 31 мая Валерий Польховский ушел с этого поста из-за проблем со здоровьем.
«Должность главного тренера в настоящий момент вакантная. Вопросами методической подготовки команд занимаются непосредственно тренеры сборных. Вопросами логистики — начальники команд. Я, в свою очередь, координирую их действия», — приводит слова Майгурова «РИА Новости».
Также Майгуров отметил, что поиск кандидатов на пост главного тренера не ведется.
1 июня стало известно о включении личного тренера чемпиона мира по биатлону Александра Логинова Александра Касперовича в состав тренеров сборной России на сезон-2021/22. В 2020 году он был назначен главным тренером сборной Болгарии.
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