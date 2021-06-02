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Майгуров заявил, что должность главного тренера сборной России по биатлону вакантна

13:44
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что должность главного тренера сборной России по биатлону остается свободной. 31 мая Валерий Польховский ушел с этого поста из-за проблем со здоровьем.

«Должность главного тренера в настоящий момент вакантная. Вопросами методической подготовки команд занимаются непосредственно тренеры сборных. Вопросами логистики — начальники команд. Я, в свою очередь, координирую их действия», — приводит слова Майгурова «РИА Новости».

Также Майгуров отметил, что поиск кандидатов на пост главного тренера не ведется.

1 июня стало известно о включении личного тренера чемпиона мира по биатлону Александра Логинова Александра Касперовича в состав тренеров сборной России на сезон-2021/22. В 2020 году он был назначен главным тренером сборной Болгарии.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210602/biatlon-1735227360.html

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