У Латыпова родился второй ребенок

Российский биатлонист Эдуард Латыпов в своих социальных сетях сообщил о рождении второго ребенка.

В 2019 году у спортсмена и его жены Дарьи родилась дочь, которую они назвали Викторией. Пара сыграла свадьбу в 2018 году.

29-летний биатлонист является трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр (2022), бронзовым призером чемпионата мира (2021) и серебряным призером чемпионата Европы (2020). На внутренних соревнованиях Латыпов выступает за Республику Башкортостан.