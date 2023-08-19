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Сегодня, 11:34

У Латыпова родился второй ребенок

Алина Савинова
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Эдуард Латыпов и его супруга Дарья с новорожденным ребенком.
Фото Соцсети

Российский биатлонист Эдуард Латыпов в своих социальных сетях сообщил о рождении второго ребенка.

В 2019 году у спортсмена и его жены Дарьи родилась дочь, которую они назвали Викторией. Пара сыграла свадьбу в 2018 году.

29-летний биатлонист является трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр (2022), бронзовым призером чемпионата мира (2021) и серебряным призером чемпионата Европы (2020). На внутренних соревнованиях Латыпов выступает за Республику Башкортостан.

Биатлон
Эдуард Латыпов
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