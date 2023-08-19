Самуэльссон: «Я очень много работал над тем, чтобы сократить скорость стрельбы, так как немного отстал в этом»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что планирует улучшить скорость стрельбы.

«Я почувствовал, что немного отстал в этом компоненте. Я очень много работал над тем, чтобы сократить скорость стрельбы. Цель состоит в том, чтобы сократить среднее время на три секунды и на лежке, и на стойке», — приводит SVT слова Самуэльссона.

Также биатлонист отметил, что заменил некоторые части винтовки.

«Сейчас у меня новая ложа винтовки. Да и само оружие по большей части новое», — добавил он.

26-летний швед является олимпийским чемпионом в эстафете, серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования, а также многократным призером чемпионатов мира и победителем этапов Кубка мира.