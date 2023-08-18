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Сегодня, 13:51

Майгуров: «Кристина Резцова готовится и точно выступит зимой»

Алина Савинова
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина планируют вернуться к выступлениям в сезоне-2023/24.

«Я знаю, что Кристина полноценно готовится, а ее подготовку полностью обеспечивает федерация биатлона Югры и департамент спорта. Не знаю, будет ли она выступать на летнем чемпионате России, но зимой выступит точно. Также возвращается в сезон Ульяна Нигматуллина. Недавно я был в Чебоксарах, где встречался с Таней Акимовой. У нее тоже есть желание принять участие в нашем зимнем сезоне, она тренируется», — цитирует Майгурова Metaratings.ru.

27-летняя Кристина Резцова является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине 2022 года, чемпионкой России по биатлону и летнему биатлону.

29-летняя Нигматуллина также двукратный призер Олимпиады-2022. Кроме того, на ее счету две победы на чемпионате Европы по биатлону среди юниорок (до 21 года) и победа на чемпионате мира по летнему биатлону в смешанной эстафете.

Источник: https://metaratings.ru/news/maigurov-rezcova-gotovitsya-i-tochno-vystupit-zimoi-275304/
Биатлон
Виктор Майгуров
Кристина Резцова
Ульяна Нигматуллина
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