ТВ-рейтинги: биатлон бьет всех

В распоряжении "СЭ" оказался ряд данных компании Mediascope (среди зрителей 18+, география – Россия), на основании которых мы провели исследование рейтингов, доли и аудитории для трансляций на федеральном канале "Матч ТВ" в 2015 - 2017 гг. При этом надо учитывать, что общая аудитория – это не все совершеннолетнее население России, охват "Матча" в стране не является стопроцентным. Поэтому теоретически максимальная аудитория составляет около 59,2 миллиона человек.
Сравнили КХЛ с РФПЛ, сравнили со сборной – теперь возьмем показатели других популярных турниров.
ТОП ТРАНСЛЯЦИЙ БИАТЛОНА В СЕЗОНЕ-2016/17
|
Дата
|
Турнир/гонка
|
Рейтинг
|
Доля
|
Аудитория
|
18.02.17
|
ЧМ. Эстафета
|
3,54
|
11,1
|
2102
|
12.02.17
|
ЧМ. Гонка преследования
|
3,46
|
10,05
|
2055
|
21.01.17
|
КМ. Эстафета
|
2,99
|
9,04
|
1779
|
10.02.17
|
ЧМ. Спринт
|
2,69
|
10,52
|
1596
|
11.12.16
|
КМ. Эстафета
|
2,65
|
7,65
|
1583
|
29.01.17
|
ЧЕ. Смешанная эстафета
|
2,63
|
8,61
|
1563
ТОП ТРАНСЛЯЦИЙ ФУТБОЛЬНЫХ ЕВРОКУБКОВ В СЕЗОНЕ-2016/17
|
Дата
|
Турнир/матч
|
Рейтинг
|
Доля
|
Аудитория
|
09.03.17
|
ЛЕ. Ростов – МЮ
|
2,77
|
7,52
|
1648
|
23.11.16
|
ЛЧ. Ростов – Бавария
|
2,61
|
6,48
|
1558
|
16.03.17
|
ЛЕ. МЮ – Ростов
|
2,06
|
7,92
|
1221
|
23.02.17
|
ЛЕ. Зенит – Андерлехт
|
2,05
|
5,49
|
1219
|
16.03.17
|
ЛЕ. Краснодар – Сельта
|
2,05
|
6,08
|
1215
|
18.10.16
|
ЛЧ. ЦСКА – Монако
|
2,03
|
5,91
|
1212
ТОП ТРАНСЛЯЦИЙ ФУТБОЛЬНЫХ ЕВРОКУБКОВ В СЕЗОНЕ -2016/17 (БЕЗ РОССИЙСКИХ КЛУБОВ)*
|
Дата
|
Турнир/матч
|
Рейтинг
|
Доля
|
Аудитория
|
19.04.17
|
Барселона – Ювентус
|
1,87
|
6,04
|
1110
|
18.04.17
|
Реал – Бавария
|
1,69
|
6,04
|
1004
|
08.03.17
|
Барселона – ПСЖ
|
1,63
|
8,48
|
969
|
11.04.17
|
Ювентус – Барселона
|
1,59
|
5,41
|
947
|
02.05.17
|
Реал – Атлетико
|
1,57
|
5,42
|
932
|
03.05.17
|
Монако – Ювентус
|
1,53
|
5,18
|
909
* Без учета финалов Лиги Европы и Лиги чемпионов.
В числе топ-биатлонных трансляций присутствует чемпионат Европы – успешный в медальном плане для России, но при этом лишенный серьезного статуса турнир, а верхушку еврокубков оккупировали вовсе не "Зенит" с ЦСКА, а "Ростов". При этом все три категории (биатлон, еврокубки с нашими, еврокубки без наших) прилично обгоняют КХЛ по рейтингам. И что любопытно – на троне именно стреляющие лыжники, а не футболисты, и даже приезд в Россию "Баварии" и "Манчестер Юнайтед" не смог изменить ситуацию. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)
shpasic
а где рейтинги Спартак - АЕК?
11:11
PitersS
Биатлон, вроде мыльного венесуэльского сериала, обожают домохозяйки-с погоней и стрельбой. Наших нет, но дух захватывает. Вот, ММА, еще, для мужей этих домохозяек-тоже захватывающее зрелище-тут, уж, триллер почище всякого кино-крови больше чем на скотобойне. Самое главное, что мозгов не надо, чтобы все это смотреть-так их у многих и нету. Плохо, если народ начнет понимать, что мы в полной ...
09:01
wedes
Катание на лыжах смотрят, чтобы за своих поболеть.
08:05
баламошка
Биатлон - злой(
07:24