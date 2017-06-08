ТВ-рейтинги: биатлон бьет всех

В распоряжении "СЭ" оказался ряд данных компании Mediascope (среди зрителей 18+, география – Россия), на основании которых мы провели исследование рейтингов, доли и аудитории для трансляций на федеральном канале "Матч ТВ" в 2015 - 2017 гг. При этом надо учитывать, что общая аудитория – это не все совершеннолетнее население России, охват "Матча" в стране не является стопроцентным. Поэтому теоретически максимальная аудитория составляет около 59,2 миллиона человек.

Сравнили КХЛ с РФПЛ, сравнили со сборной – теперь возьмем показатели других популярных турниров.

ТОП ТРАНСЛЯЦИЙ БИАТЛОНА В СЕЗОНЕ-2016/17

Дата Турнир/гонка Рейтинг Доля Аудитория 18.02.17 ЧМ. Эстафета 3,54 11,1 2102 12.02.17 ЧМ. Гонка преследования 3,46 10,05 2055 21.01.17 КМ. Эстафета 2,99 9,04 1779 10.02.17 ЧМ. Спринт 2,69 10,52 1596 11.12.16 КМ. Эстафета 2,65 7,65 1583 29.01.17 ЧЕ. Смешанная эстафета 2,63 8,61 1563

ТОП ТРАНСЛЯЦИЙ ФУТБОЛЬНЫХ ЕВРОКУБКОВ В СЕЗОНЕ-2016/17

Дата Турнир/матч Рейтинг Доля Аудитория 09.03.17 ЛЕ. Ростов – МЮ 2,77 7,52 1648 23.11.16 ЛЧ. Ростов – Бавария 2,61 6,48 1558 16.03.17 ЛЕ. МЮ – Ростов 2,06 7,92 1221 23.02.17 ЛЕ. Зенит – Андерлехт 2,05 5,49 1219 16.03.17 ЛЕ. Краснодар – Сельта 2,05 6,08 1215 18.10.16 ЛЧ. ЦСКА – Монако 2,03 5,91 1212

ТОП ТРАНСЛЯЦИЙ ФУТБОЛЬНЫХ ЕВРОКУБКОВ В СЕЗОНЕ -2016/17 (БЕЗ РОССИЙСКИХ КЛУБОВ)*

Дата Турнир/матч Рейтинг Доля Аудитория 19.04.17 Барселона – Ювентус 1,87 6,04 1110 18.04.17 Реал – Бавария 1,69 6,04 1004 08.03.17 Барселона – ПСЖ 1,63 8,48 969 11.04.17 Ювентус – Барселона 1,59 5,41 947 02.05.17 Реал – Атлетико 1,57 5,42 932 03.05.17 Монако – Ювентус 1,53 5,18 909

* Без учета финалов Лиги Европы и Лиги чемпионов.

В числе топ-биатлонных трансляций присутствует чемпионат Европы – успешный в медальном плане для России, но при этом лишенный серьезного статуса турнир, а верхушку еврокубков оккупировали вовсе не "Зенит" с ЦСКА, а "Ростов". При этом все три категории (биатлон, еврокубки с нашими, еврокубки без наших) прилично обгоняют КХЛ по рейтингам. И что любопытно – на троне именно стреляющие лыжники, а не футболисты, и даже приезд в Россию "Баварии" и "Манчестер Юнайтед" не смог изменить ситуацию. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

Почему у КХЛ так мало зрителей?