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Сегодня, 15:03

Умер двукратный чемпион мира по биатлону Юрий Колмаков

Виктория Кравченко
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Бывший советский биатлонист Юрий Колмаков сегодня, 24 июля, умер на 77-м году жизни. Причина смерти не сообщается.

«Союз биатлонистов России выражает соболезнования родным и близким Юрия Павловича, а также Белорусской федерации биатлона. Карьера яркого представителя советского биатлона связана с Минском, где Колмаков жил и тренировался», — говорится в сообщении СБР.

Колмаков был заслуженным мастером спорта СССР. Он завоевал золото в эстафете на чемпионатах мира 1973 и 1974 годов.

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