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Сегодня, 20:30

Тренер сборной России Максимов ответил на обвинения в непорядочности на выборах

Владимир Иванов
Обозреватель
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Тренер мужской сборной России по биатлону Максим Максимов в интервью «СЭ» ответил призеру Олимпиады Павлу Ростовцеву, который обвинил Максимова в непорядочности за то, что этот специалист на выборах главы СБР проголосовал за Алексея Нуждова, а не за действующего главу организации Виктора Майгурова.

— Ростовцев, которого мы знаем как выдающегося спортсмена и хорошего тренера, пересек черту, откровенно перейдя на личности, — отреагировал Максимов. — Это, мягко говоря, некорректно с его стороны. Я знаю, что они с Виктором Викторовичем приятели, и, возможно, он слишком эмоционально воспринял итоги конференции, ведь Майгурову не хватило всего одного голоса. Но это не дает ему права упоминать мою фамилию в негативном ключе и обвинять меня в том, чего нет.

Биатлон. «Он перешел черту». Тренер сборной Максим Максимов резко ответил Павлу Ростовцеву

— Что больше всего задело?

— Якобы я делегирован от региона с рекомендацией голосовать за Майгурова. Откуда он вообще может знать, какие у меня были рекомендации? Ему из Красноярска, видимо, виднее. Меня делегировала окружная федерация по биатлону Ямало-Ненецкого автономного округа, где я являюсь одним из вице-президентов. В нашем регионе мы все обсудили и пришли к выбору, который я в итоге и озвучил.

Мы основывались на предвыборных программах кандидатов и их предшествующей работе в СБР. Оба они трудятся там не первый год. Я тоже не вчера пришел в биатлон. Ни Алексей Нуждов, ни Виктор Майгуров не являются моими приятелями. Но у меня было достаточно времени для анализа ситуации, а ситуацию я вижу намного глубже, чем многие. Ведь в сборной в качестве тренера я работаю четвертый год. И вижу не только верхушку айсберга, но и то, что находится под водой.

На мой взгляд, для развития российского биатлона будет лучше, если президентом станет Нуждов. Может быть, это ошибочное мнение, но это наша позиция.

Биатлон
Виктор Майгуров
Максим Максимов (биатлон)
Павел Ростовцев
СБР
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