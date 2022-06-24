Тренер сборной России Максимов ответил на обвинения в непорядочности на выборах

Тренер мужской сборной России по биатлону Максим Максимов в интервью «СЭ» ответил призеру Олимпиады Павлу Ростовцеву, который обвинил Максимова в непорядочности за то, что этот специалист на выборах главы СБР проголосовал за Алексея Нуждова, а не за действующего главу организации Виктора Майгурова.

— Ростовцев, которого мы знаем как выдающегося спортсмена и хорошего тренера, пересек черту, откровенно перейдя на личности, — отреагировал Максимов. — Это, мягко говоря, некорректно с его стороны. Я знаю, что они с Виктором Викторовичем приятели, и, возможно, он слишком эмоционально воспринял итоги конференции, ведь Майгурову не хватило всего одного голоса. Но это не дает ему права упоминать мою фамилию в негативном ключе и обвинять меня в том, чего нет.

— Что больше всего задело?

— Якобы я делегирован от региона с рекомендацией голосовать за Майгурова. Откуда он вообще может знать, какие у меня были рекомендации? Ему из Красноярска, видимо, виднее. Меня делегировала окружная федерация по биатлону Ямало-Ненецкого автономного округа, где я являюсь одним из вице-президентов. В нашем регионе мы все обсудили и пришли к выбору, который я в итоге и озвучил.

Мы основывались на предвыборных программах кандидатов и их предшествующей работе в СБР. Оба они трудятся там не первый год. Я тоже не вчера пришел в биатлон. Ни Алексей Нуждов, ни Виктор Майгуров не являются моими приятелями. Но у меня было достаточно времени для анализа ситуации, а ситуацию я вижу намного глубже, чем многие. Ведь в сборной в качестве тренера я работаю четвертый год. И вижу не только верхушку айсберга, но и то, что находится под водой.

На мой взгляд, для развития российского биатлона будет лучше, если президентом станет Нуждов. Может быть, это ошибочное мнение, но это наша позиция.