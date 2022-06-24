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Сегодня, 21:03

Биатлонного сингл-микста не будет на Олимписких играх-2026

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Международный олимпийский комитет (МОК) не включил соревнования в одиночной смешанной эстафете в программу Зимних Игр в 2026 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по олимпийской программе МОК Карла Штосса.

В программу Олимпиады в 2026 году вошли соревнования среди смешанных команд по скелетону и лыжный альпинизм. Во фристайле впервые разыграют награды парном могуле среди мужчин и женщин.

Олимпийские игры-2026 пройдут в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо (Италия).

Источник: https://tass.ru/sport/15028883
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