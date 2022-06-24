«Он перешел черту». Тренер сборной Максим Максимов резко ответил Павлу Ростовцеву

Известного российского специалиста задели слова призера Олимпиады-2006.

В четверг в Москве прошла отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР). Главным вопросом повестки были выборы президента. По итогам открытого голосования Виктору Майгурову не хватило одного голоса для избрания. Второй тур пройдет через два месяца. Комментируя для ТАСС произошедшее, известный в прошлом биатлонист, а ныне советник губернатора Красноярского края Павел Ростовцев был крайне эмоционален.

— Я расстроен, что некоторые люди показали верх непорядочности, — заявил Ростовцев. — Например, Максим Максимов, который избран делегатом от Ямало-Ненецкого округа, с рекомендацией проголосовать за Майгурова голосует против него. Расстроен, что грязь, интриги и пошлость стали нормой биатлонного сообщества.

Павел Ростовцев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Откуда Ростовцев вообще может знать, какие у меня были рекомендации?

Максимова эти слова сильно задели.

— Ростовцев, которого мы знаем как выдающегося спортсмена и хорошего тренера, пересек черту, откровенно перейдя на личности, — отреагировал Максимов. — Это, мягко говоря, некорректно с его стороны. Я знаю, что они с Виктором Викторовичем приятели, и возможно, он слишком эмоционально воспринял итоги конференции, ведь Майгурову не хватило всего одного голоса. Но это не дает ему право упоминать мою фамилию в негативном ключе и обвинять меня в том, чего нет.

— Что больше всего задело?

— Якобы я делегирован от региона с рекомендацией голосовать за Майгурова. Откуда он вообще может знать, какие у меня были рекомендации? Ему из Красноярска, видимо, виднее. Меня делегировала окружная федерация по биатлону Ямало-Ненецкого автономного округа, где я являюсь одним из вице-президентов. В нашем регионе мы все обсудили и пришли к выбору, который я в итоге и озвучил.

— Почему?

— Мы основывались на их предвыборных программах кандидатов и их предшествующей работе в СБР. Оба они трудятся там не первый год. Я тоже не вчера пришел в биатлон. Ни Алексей Нуждов, ни Виктор Майгуров не являются моими приятелями. Но у меня было достаточно времени для анализа ситуации, а ситуацию я вижу намного глубже, чем многие. Ведь в сборной в качестве тренера я работаю четвёртый год. И вижу не только верхушку айсберга, но и то, что находится под водой.

На мой взгляд, для развития российского биатлона будет лучше, если президентом станет Нуждов. Может быть, это ошибочное мнение, но это наша позиция.

Виктор Майгуров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Никаких обид на Майгурова у меня нет

— Каждый имеет право на свою позицию.

— Вот и один из делегатов, выступая перед началом голосования, рассказывал, что мы большая семья и поэтому голосовать надо открыто — мол, кого нам стесняться?

А может, открытого голосования все и побоялись? Что ты открыто проголосуешь не за того и потом тебя будут клеймить? Повторюсь, я при выборе руководствовался тем, что будет лучше не лично для меня, а для нашей федерации и биатлона в целом. А тут вдруг прилетает такой накат со стороны. Мне теперь весь день звонят со всей России, шутят, что теперь точно уволят. А несколько регионов на полном серьезе уже предложили работу. Не думаю, что до этого дойдет. Но теперь прекрасно понимаю, почему некоторым делегатам не хватило смелости высказать свою истинную позицию при голосовании. Я голосовал за то, чтобы выборы президента проходили путем тайного голосования. Мне кажется, только в этом случае они могут быть объективными.

— Давайте проясним. Вы же голосовали не за Майгурова не из-за развала вашей с Юрием Каминским группы?

— Да это здесь при чем? Мы ведь на конференции не друзей себе выбираем! Мы выбираем развитие российского биатлона на ближайшие четыре года. Поверьте, личное отношение я держу при себе. Уверен, и Майгуров тоже в отношениях с тренерами руководствуется профессионализмом. Мы взрослые люди. В большом коллективе, которым является СБР, не обязательно все должны быть друзьями. Мне бы хотелось оценивать президента исключительно по его профессиональным делам и поступкам, и ровно так же я хочу, чтобы меня оценивали по тренерским критериям.

По поводу ухода ряда спортсменов из группы мы уже не раз говорили: они взрослые люди и это их выбор. Насильно мил не будешь. Если им кажется, что при другой методике у них все будет лучше, — их право. Мы работаем на общее дело. Будут они прогрессировать — все же в итоге будут только рады. Если ты тренер сборной страны, то и работаешь на всю страну, а не на себя или свою группу. Главное — результат.

Да, Виктор Викторович взял на себя ответственность за их переход. Но если кто-то думает, что я за это безумно обиделся именно на него и теперь буду всеми силами мстить, — это полнейший бред. У нас в группе сейчас отличные ребята. По именам они пока не настолько известные, но это все поправимо. Парни очень способные, и я абсолютно убежден, что им по силам выйти на первые роли. Как минимум в нашей стране.