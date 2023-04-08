Тренер биатлониста Латыпова назвал нормальным его результат на Югорском лыжном марафоне

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что призер Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов показал хороший результат на Югорском лыжном марафоне в сравнении со своими коллегами по сборной, но много проиграл олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Сергею Устюгову.

«Считаю, что Латыпов нормально выступил, в конце гонки он немного подсел. В сравнении с другими биатлонистами показал хороший результат, но две минуты проигрыша, это, конечно, многовато. Я считаю, что биатлонистам нужно чаще соревноваться с лыжниками, но, к сожалению, при нынешнем календаре у биатлонистов не так много времени остается для подготовки к лыжным соревнованиям. Может быть, в следующем году будет больше возможностей для этого», — приводит слова Каминского ТАСС.

В субботу Латыпов занял второе место в гонке на 50 км свободным стилем. Его проигрыш Устюгову составил 2 минуты, 18,6 секунды.

Латыпову 29 лет, на Олимпиаде в Пекине он завоевал три бронзовые медали, также на его счету бронза чемпионата мира 2021 года.