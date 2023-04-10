Анфиса Резцова: «Внучку назвали Полиной. А я в больнице лежу, хочу вот проситься домой»

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова поделилась впечатлениями от рождения внучки.

У ее дочери, биатлонистки Кристины Резцовой, в конце марта родился второй ребенок.

«Уже неделька у нас как родилась. Все слава богу, все хорошо, выписались, кормит. И мамка хорошо себя чувствует, и ребеночек. Все нормальненько. А я уже три недели в больнице лежу. Да, чего-то сердечко зашалило немножко дома. И вот меня дочка младшая сюда привезла в больницу. Вот жду врача с обходом, что скажет... Гемоглобин низковат. И не знают, как мне его повысить. Мне уже друзья тут накидали, написали, какие лекарства помогают, повышают конкретно гемоглобин. И вот я сейчас хочу проситься домой, уже надоело. Давление 110 на 70, все в норме», — приводит «КП Спорт» слова Резцовой.

Также она ответила на вопрос, как назвали внучку.

«Внучку назвали Полина. Старшая дочка Кристюши — Александра, ей два годика, а эта — Полина», — добавила трехкратная олимпийская чемпионка.

28 марта стало известно о том, что Резцова была госпитализирована с сердечным приступом.