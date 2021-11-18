Тарасов сообщил, что урегулировал финансовый спор с СБР

Олимпийский чемпион 1994 года Сергей Тарасов сообщил, что он урегулировал финансовый спор с Союзом биатлонистов России (СБР).

«Сейчас никаких разногласий уже нет, мы уладили все конфликты, все хорошо, — цитирует Тарасова ТАСС. — У нас все отлично».

В прошлом году Тарасов требовал от СБР погасить задолженность по зарплате за работу на посту вице-президента, который он занимал при прежнем президенте организации Владимире Драчеве. Долг составлял 3,5 миллиона рублей. Стороны заключили мировое соглашение, условия которого не разглашаются.

Сергей Тарасов — олимпийский чемпион 1994 года в индивидуальной гонке, двукратный чемпион мира, чемпион Европы.