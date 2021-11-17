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Драчев о составе женской сборной по биатлону: «Это виденье и чуйка тренера»

Драчев высказался о составе женской сборной России по биатлону
14:43
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Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался о выборе состава женской национальной команды на первые этапы Кубка мира.

Женскую команду представят Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.

«Что касается Казакевич, то она очень талантливая девочка. Просто не может себя проявить, жду, когда она выстрелит. Редкостный талант, который не может раскрыться. Ждем, когда Казакевич себя откроет, в этом плане Шашилова полностью поддерживаю. Это виденье и чуйка тренера.

Кайшева, Миронова и Куклина в том году проявили бойцовский характер. Сейчас зашла Васнецова: много к ней вопросов было по здоровью. Из того, что есть, пятый и шестой номер не так важно. Можно рассматривать и Горееву, и Шевченко. Чем раньше они приедут, тем легче будет выступать на крупных соревнованиях», — передает слова Драчева «Чемпионат».

Кубок мира стартует в шведском Эстерсунде 27 ноября, а завершится в норвежском Осло (Холменколлен) 20 марта 2022 года.

Кубок IBU пройдет с 23 декабря 2021 года по 13 марта 2022 года.

 

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/biathlon/news-4516143-vladimir-drachyov-prokommentiroval-vybor-sostava-zhenskoj-sbornoj-rossii-na-pervye-etapy-km.html

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Виктория Кравченко все материалы автора

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