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Логинов победил в контрольном спринте в Австрии

21:24
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Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в контрольном спринте, который прошел в рамках финального сбора в австрийском Обертиллиахе. Логинов допустил один промах на стрельбе из положения стоя.

Второе место занял еще один россиянин Карим Халили, который прошел два рубежа без ошибок. Отставание Халили от Логинова составило 4,9 секунды. Тройку лучших замкнул австриец Симон Эдер (0 промахов).

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Иван Шитик все материалы автора
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