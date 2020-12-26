Тамара Воронина победила в спринте у женщин на этапе Кубка России по биатлону
Тамара Воронина стала победительницей в спринтерской гонке у женщин на этапе Кубка России по биатлону в Чайковском. Она быстрее всех прошла дистанцию, не допустив промахов на огневых рубежах.
Кубок России по биатлону. Чайковский
Спринт. Женщины
1. Тамара Воронина (Свердловская область) — 21:56.9 (0)
2. Наталья Гербулова (Красноярский край) — отставание 9.1 (0)
3. Елизавета Калина (ХМАО-Югра) — 22.5 (2)
4. Анастасия Егорова (Мурманская область) — 31.7 (1)
5. Дарья Виролайнен (ХМАО-Югра) — 53.5 (1)
6. Валерия Васнецова (Пермский край) — 56.4 (2)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю