Тамара Воронина: «На последнем круге было тяжело, неправильно разложила силы»

Российская биатлонистка Тамара Воронина после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде заявила, что ей тяжело дался последний круг.

— Все поддержали меня после сингл-микста, я собралась на следующий этап, — сказала Воронина в эфире телеканала «Матч ТВ». — Я не плакала, пыталась отпустить и понять ошибки. Было легче сегодня, был маленький опыт. На последний круг было тяжело идти, немного неправильно разложила силы. Допустила промах, можно было его избежать, так как обстановка на рубеже была спокойная.

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