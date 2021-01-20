Норвежец Эндре Стремсхейм выиграл короткую индивидуальную гонку на втором этапе Кубка IBU в немецком Арбере. Вместо традиционных 20 км биатлонисты пробежали 15 км.

23-летний норвежец прошел дистанцию с одним промахом и на 38 секунд обогнал немца Филиппа Наврата, допустившего два промаха. Третьим стал еще один норвежец Александр Фьелд Андерсен, проигравший лидеру 39 секунд с двумя штрафными минутами.

Лучшим среди россиян стал Карим Халили, который пришел к финишу четвертым с минутой штрафа, уступив Андерсену две десятых секунды. Единственный промах россиянин допустил последним выстрелом на четвертом огневом рубеже.