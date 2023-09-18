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Жюли Симон вернется к тренировкам со сборной Франции, несмотря на подозрения в мошенничестве

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Французская биатлонистка Жюли Симон снова будет тренироваться с национальной командой, утверждает Ski Chrono.

Ожидается, что 26-летняя спортсмена вернется к тренировкам в октябре.

В начале июля стало известно, что на Симон было подано два заявления о мошенничестве с банковскими картами. Одно из них подал член штаба французской сборной по биатлону, а второе — Жюстин Бреза-Буше. Ущерб составляет 1 тысячу евро.

После этого Симон пропустила несколько сборов национальной команды.

Биатлон
Жюли Симон
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