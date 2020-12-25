Стал известен состав участников на Рождественскую гонку, информирует Ski-nordique.net. Соревнования пройдут 28 декабря в германском Рупольдинге. В них не примут участие норвежские и французские биатлонисты.

Всего в гонке выступят 10 команд:

России (Евгения Павлова и Матвей Елисеев), Германии (Дениз Херрман и Бенедикт Долль, Франциска Пройс и Симон Шемп), Италии (Доротея Вирер и Лукас Хофер), Чехии (Маркета Давидова и Михал Крчмар), Австрии (Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард), Украины (Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный), Швеции (Элизабет Хегберг и Турстейн Стенерсен), Швейцарии (Лена Хекки и Себастьян Штальдер) и Белоруссии (Динара Алимбекова и Антон Смольский).