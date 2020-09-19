Сливко выиграла индивидуальную гонку на летнем чемпионате России
10:08
Виктория Сливко стала победительницей индивидуальной гонки на летнем чемпионате России, который проходит в Тюмени.
26-летняя биатлонистка при минуте штрафа преодолела 15 км дистанции за 45 минут и две секунды. Второе место заняла Екатерина Глазырина, третье — Светлана Миронова.
Итоговые результаты
1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 45:02.5 (1)
2. Екатерина Глазырина (Свердловская область) +10.9 (1)
3. Светлана Миронова (Свердловская область) +58.8 (3)
4. Ирина Казакевич (Свердловская область) +1:28.3 (3)
5. Кристина Смирнова (ХМАО-Югра) +1:36.4 (1)
6. Наталья Гербулова (Красноярский край) +1:49.1 (1)
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