Сливко выиграла индивидуальную гонку на летнем чемпионате России

Виктория Сливко стала победительницей индивидуальной гонки на летнем чемпионате России, который проходит в Тюмени.

26-летняя биатлонистка при минуте штрафа преодолела 15 км дистанции за 45 минут и две секунды. Второе место заняла Екатерина Глазырина, третье — Светлана Миронова.

Итоговые результаты

1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 45:02.5 (1)

2. Екатерина Глазырина (Свердловская область) +10.9 (1)

3. Светлана Миронова (Свердловская область) +58.8 (3)

4. Ирина Казакевич (Свердловская область) +1:28.3 (3)

5. Кристина Смирнова (ХМАО-Югра) +1:36.4 (1)

6. Наталья Гербулова (Красноярский край) +1:49.1 (1)