19:16 | Биатлон

Сливко стартует под 52-м номером в спринте на этапе Кубка IBU в Италии

0
Обсудить

16 марта в итальянском Мартеле пройдет женский спринт в рамках заключительного этапа Кубка IBU. Россию в этой гонке представят шесть спортсменок:

Ирина Казакевич отправится на дистанцию под 4-м номером, Екатерина Мошкова - под 13-м, Елизавета Каплина - под 30-м, Кристина Резцова - под 36-м, Полина Шевнина - под 49-м, Виктория Сливко - под 52-м. 

Напомним, Сливко является лидером общего зачета Кубка IBU. В активе 24-летней спортсменки 687 очков.

Все о биатлоне - здесь

Опрос

Чего вы ждете от сборной России по биатлону на чемпионате мира-2019?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ