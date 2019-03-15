Сливко стартует под 52-м номером в спринте на этапе Кубка IBU в Италии

16 марта в итальянском Мартеле пройдет женский спринт в рамках заключительного этапа Кубка IBU. Россию в этой гонке представят шесть спортсменок:
Ирина Казакевич отправится на дистанцию под 4-м номером, Екатерина Мошкова - под 13-м, Елизавета Каплина - под 30-м, Кристина Резцова - под 36-м, Полина Шевнина - под 49-м, Виктория Сливко - под 52-м.
Напомним, Сливко является лидером общего зачета Кубка IBU. В активе 24-летней спортсменки 687 очков.
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