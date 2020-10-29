Скардино и еще более 1000 спортсменов подписали письмо с требованием отставки Лукашенко

Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино подписала письмо с требованием отставки Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии. На сайте «Свободного объединения спортсменов Беларуси» на данный момент собрано более 1000 подписей спортсменов, тренеров и спортивных комментаторов.

Помимо Скардино, подписи оставили и другие известные участники и призеры Олимпиад, включая бывшего велогонщика Олега Логвина, победителя Игр Олимпиады-1980 в Москве.