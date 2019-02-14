"Сил не было". Васильева - о спринте на этапе Кубка мира в США

Российская биатлонистка Маргарита Васильева после спринта на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити заявила, что эта гонка получилась тяжелой.

- По ощущениям было тяжело, не хватало кислорода, - сказала Васильева в эфире канала "Матч Арена". - Бежала, чтобы не наесться. Каждый круг шла по своей скорости – понимала, что проигрываю, потому что впереди была Кузьмина. Хотелось потерпеть, подержаться, но сил не было.

Чистая стрельба? Вчера был ветер, мы на нем концентрировались. Ты включаешь голову, что надо так стрелять. Но ветра не было, было спокойно.

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