Сидоров выиграл зачет Кубка России по программе гонок преследования

Российский биатлонист Евгений Сидоров выиграл малый глобус в зачете гонок преследования Кубка России сезона-2023/24.

3 марта Сидоров стал победителем гонки преследования на пятом этапе турнира в Уфе. В пасьютах он набрал 93 балла, Кирилл Бажин — 91, а Александр Логинов — 97.

Кубок России по биатлону

Зачет гонок преследования. Мужчины. Итоговое положение

1. Евгений Сидоров (Красноярский край) — 93 очка

2. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 91

3. Александр Логинов (Тюменская область) — 87

4. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 82

На Спартакиаде сильнейших в Златоусте Сидоров стал победителем индивидуальной гонки.