Сидоров выиграл зачет Кубка России по программе гонок преследования
Российский биатлонист Евгений Сидоров выиграл малый глобус в зачете гонок преследования Кубка России сезона-2023/24.
3 марта Сидоров стал победителем гонки преследования на пятом этапе турнира в Уфе. В пасьютах он набрал 93 балла, Кирилл Бажин — 91, а Александр Логинов — 97.
Кубок России по биатлону
Зачет гонок преследования. Мужчины. Итоговое положение
1. Евгений Сидоров (Красноярский край) — 93 очка
2. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 91
3. Александр Логинов (Тюменская область) — 87
4. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 82
На Спартакиаде сильнейших в Златоусте Сидоров стал победителем индивидуальной гонки.
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