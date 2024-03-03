Латыпов выиграл общий зачет Кубка России по биатлону
Трехкратный бронзовый призер олимпийских игр Эдуард Латыпов стал победителем общего зачета Кубка России по биатлону.
3 марта Латыпов стал 7-м в пасьюте на заключительном этапе Кубка России в Уфе. По итогам пяти этапов спортсмен набрал 450 очков и выиграл общий зачет турнира.
Вторым в общем зачете стал Антон Бабиков (377 очков), третьим — Кирилл Бажин (355). Также Латыпов стал лучшим в спринтерском зачете Кубка России-2023/24.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.
Кубок России по биатлону
Общий зачет. Мужчины
1. Эдуард Латыпов — 450 очков
2. Антон Бабиков — 377
3. Кирилл Бажин — 355
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