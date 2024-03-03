Латыпов выиграл общий зачет Кубка России по биатлону

Трехкратный бронзовый призер олимпийских игр Эдуард Латыпов стал победителем общего зачета Кубка России по биатлону.

3 марта Латыпов стал 7-м в пасьюте на заключительном этапе Кубка России в Уфе. По итогам пяти этапов спортсмен набрал 450 очков и выиграл общий зачет турнира.

Вторым в общем зачете стал Антон Бабиков (377 очков), третьим — Кирилл Бажин (355). Также Латыпов стал лучшим в спринтерском зачете Кубка России-2023/24.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

Кубок России по биатлону

Общий зачет. Мужчины

1. Эдуард Латыпов — 450 очков

2. Антон Бабиков — 377

3. Кирилл Бажин — 355