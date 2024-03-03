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3 марта, 12:40

Сидоров стал победителем финальной гонки Кубка России по биатлону

Виктория Кравченко
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Евгений Сидоров.
Фото СБР

Чемпион Спартакиады сильнейших 2024 Евгений Сидоров выиграл гонку преследования на заключительном этапе Кубка России по биатлону. Он преодолел дистанцию за 34 минуты 36,7 секунды.

Второе место занял Антон Бабиков, он проиграл лидеру 2,2 секунды на финише (1 промах). Третье место у Ильназа Мухамедзянова. Его отставание составило 4,8 секунды (1 промах).

Победителем общего зачета Кубка России по биатлону стал Эдуард Латыпов.

Кубок России по биатлону. 5-й этап (Уфа)

Гонка преследования. Мужчины

1. Евгений Сидоров — 34 минуты 36,7 секунды (0 промахов)

2. Антон Бабиков +2,2 (1)

3. Ильназ Мухамедзянов +4,8 (1)

4. Алексей Вагин +41,3 (1)

5. Петр Пащенко +49,2 (2)

6. Карим Халили +49,5 (3)

7. Эдуард Латыпов +49,7 (6)

8. Александр Логинов +51,2 (5)

9. Александр Поварницын +1.15,3 (3)

10. Кирилл Бажин +1.49,5 (4)

11. Даниил Усов +2.02,0 (3)

Биатлон
Антон Бабиков
Евгений Сидоров
Ильназ Мухамедзянов
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