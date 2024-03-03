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3 марта, 13:46

Наталия Шевченко: «Участие в стометровках не помогает борьбе в контактных гонках»

Сергей Разин
корреспондент
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Биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала итоги гонки преследования на финальном этапе Кубка России в Уфе.

«Очень счастлива, что несмотря на три промаха показала хорошую скорость и смогла вырвать эту победу. После заключительной стрельбы понимала, что догнать и убежать — это дело техники, и победа вполне возможна. Участие в стометровых забегах никак не помогает и не мешает финишной борьбе в контактных гонках. Это просто шанс активизировать мышцы и взбодриться в соревнованиях, где ты максимум три раза пробежишь по сто метров», — приводит слова Шевченко Metaratings.ru.

Наталия Шевченко стала победительницей общего зачета Кубка России и обладательницей малого глобуса в зачете гонок преследования. Ранее Шевченко победила в гонке преследования, преодолев дистанцию в 10 км за 31 минуту 27,8 секунды и допустив три промаха.

Финальный V этап Кубка России сезона-2023/24 по биатлону в Уфе стартовал 29 февраля и завершился 3 марта.

Источник: https://metaratings.ru/news/nataliya-shevchenko-uchastie-v-stometrovkakh-ne-pomogaet-borbe-v-kontaktnykh-gonkakh-339978/
Наталия Шевченко
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