Наталия Шевченко: «Участие в стометровках не помогает борьбе в контактных гонках»

Биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала итоги гонки преследования на финальном этапе Кубка России в Уфе.

«Очень счастлива, что несмотря на три промаха показала хорошую скорость и смогла вырвать эту победу. После заключительной стрельбы понимала, что догнать и убежать — это дело техники, и победа вполне возможна. Участие в стометровых забегах никак не помогает и не мешает финишной борьбе в контактных гонках. Это просто шанс активизировать мышцы и взбодриться в соревнованиях, где ты максимум три раза пробежишь по сто метров», — приводит слова Шевченко Metaratings.ru.

Наталия Шевченко стала победительницей общего зачета Кубка России и обладательницей малого глобуса в зачете гонок преследования. Ранее Шевченко победила в гонке преследования, преодолев дистанцию в 10 км за 31 минуту 27,8 секунды и допустив три промаха.

Финальный V этап Кубка России сезона-2023/24 по биатлону в Уфе стартовал 29 февраля и завершился 3 марта.