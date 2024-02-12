Латыпов рассказал, что в 2014-м мечтал выступить на Олимпиаде в Сочи

Биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, что мечтал выступить на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

7 февраля исполнилось десять лет со дня открытия Игр в Сочи. Латыпову на тот момент было 19 лет и он входил в юниорскую сборную страны.

«У меня были мысли попасть в Сочи, — цитирует Латыпова ТАСС. — Мысли дерзкие, потому что я тогда еще был юниором. Но все равно мечтал об Олимпиаде, верил, что попаду туда, хотя и понимал, что конкуренция сильная, что есть много достойных ребят».

В 2014 году Латыпов отправился на чемпионат мира среди юниоров в США. Тогда россиянин занял третье место в спринте и завоевал бронзу в эстафете.